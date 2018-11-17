Строительство станции БКЛ метро "Савеловская" завершено на 95%

Власти столицы проинспектировали ход работ на станции "Савеловская" Большой кольцевой линии метро. Ее строительство почти завершено, готовность объекта оценивается в 95 процентов.

Станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется запустить до конца этого года, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Процент готовности 95%. Занимаемся пуско-наладочными работами, благоустройством, сбором документов. 20-24 ноября будут проходить испытания. Если все пройдет хорошо - поедем до конца года. Вторым этапом у нас идет оборудование платформ для наземного транспорта. Также здесь будут зарядочные станции для электробусов. И к концу 2019 года третий этап - увязка с МЦД-1", - приводит слова Хуснуллина АГН "Москва".