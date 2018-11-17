При столкновении автобуса и поезда под Саратовом погибли 5 человек

Рейсовый автобус и грузовой поезд столкнулись на западе Саратовской области. В аварии на нерегулируемом переезде погибло пять человек, ещё двое находятся в больнице, один - в тяжёлом состоянии.

В Саратовской области в результате столкновения автобуса и грузового поезда погибли по меньшей мере пять человек. Все они были пассажирами автобуса, который направлялся из Саратова в казахстанский город Уральск, передает "ТВ Центр". Предварительно виновник происшествия - водитель транспортного средства, который нарушил правила переезда железнодорожных путей. Из-за аварии задержан один пригородный поезд.