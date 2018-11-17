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При столкновении автобуса и поезда под Саратовом погибли 5 человек

14:05
  • суббота
  • 17 ноября 2018

Рейсовый автобус и грузовой поезд столкнулись на западе Саратовской области. В аварии на нерегулируемом переезде погибло пять человек, ещё двое находятся в больнице, один - в тяжёлом состоянии.

В Саратовской области в результате столкновения автобуса и грузового поезда погибли по меньшей мере пять человек. Все они были пассажирами автобуса, который направлялся из Саратова в казахстанский город Уральск, передает "ТВ Центр".

Предварительно виновник происшествия - водитель транспортного средства, который нарушил правила переезда железнодорожных путей. Из-за аварии задержан один пригородный поезд.

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Столкновение автобуса и поезда под Саратовом
Столкновение автобуса и поезда под Саратовом
Столкновение автобуса и поезда под Саратовом
Столкновение автобуса и поезда под Саратовом
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