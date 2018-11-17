В Москве строят приходской дом при храме в честь Торжества Православия

На севере Москвы при храме в честь Торжества Православия ведётся строительство приходского дома. Площадку в субботу осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В столице строят приходской дом при храме в честь Торжества Православия. На месте инженерных работ уже проложены все необходимые коммуникации. Специалисты полностью возвели первый этаж, и приступили ко второму, передает "ТВ Центр".

Храм в честь Торжества Православия построили по индивидуальному проекту два года назад. Сейчас пишут иконы для резного иконостаса - они постепенно заменят временную литографию.