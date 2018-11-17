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В Москве строят приходской дом при храме в честь Торжества Православия

14:47
  • суббота
  • 17 ноября 2018

На севере Москвы при храме в честь Торжества Православия ведётся строительство приходского дома. Площадку в субботу осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В столице строят приходской дом при храме в честь Торжества Православия. На месте инженерных работ уже проложены все необходимые коммуникации. Специалисты полностью возвели первый этаж, и приступили ко второму, передает "ТВ Центр".

Храм в честь Торжества Православия построили по индивидуальному проекту два года назад. Сейчас пишут иконы для резного иконостаса - они постепенно заменят временную литографию.

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