ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Во Франции погибла участница митинга против повышения цен на топливо

15:25
  • суббота
  • 17 ноября 2018

Францию захлестнули массовые протесты из-за повышения цен на бензин и дизельное топливо. "Жёлтые жилеты" - так окрестили себя участники акции - блокируют дороги и заправочные станции.

Во Франции проходят манифестации против высоких цен на бензин. Некоторые бьют проезжающие автомобили и ведут себя крайне агрессивно. На юго-востоке страны, в департаменте Изер, женщина-водитель, испугавшись разъярённых мужчин, въехала в толпу демонстрантов. Один человек погиб, передает ТАСС.

Акции протеста идут уже несколько дней, но сегодняшняя обещает стать самой крупной и парализовать всю Пятую республику. Сейчас средняя цена на бензин во Франции составляет чуть меньше двух евро за литр. Это где-то около 130 рублей. Но уже с 1 января стоимость топлива повысится из-за вводимого правительством налога на выброс парниковых газов.

Главное сегодня
Полиция Франции разгоняет протестующих
Полиция Франции разгоняет протестующих
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение