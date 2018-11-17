Во Франции погибла участница митинга против повышения цен на топливо

Францию захлестнули массовые протесты из-за повышения цен на бензин и дизельное топливо. "Жёлтые жилеты" - так окрестили себя участники акции - блокируют дороги и заправочные станции.

Во Франции проходят манифестации против высоких цен на бензин. Некоторые бьют проезжающие автомобили и ведут себя крайне агрессивно. На юго-востоке страны, в департаменте Изер, женщина-водитель, испугавшись разъярённых мужчин, въехала в толпу демонстрантов. Один человек погиб, передает ТАСС.

Акции протеста идут уже несколько дней, но сегодняшняя обещает стать самой крупной и парализовать всю Пятую республику. Сейчас средняя цена на бензин во Франции составляет чуть меньше двух евро за литр. Это где-то около 130 рублей. Но уже с 1 января стоимость топлива повысится из-за вводимого правительством налога на выброс парниковых газов.