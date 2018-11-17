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Названа возможная причина пожара на НПЗ в Капотне

15:52
  • суббота
  • 17 ноября 2018

Московский нефтеперерабатывающий завод, на котором в субботу произошел пожар, в настоящее время работает в штатном режиме. Стала известна предварительная причина происшествия.

Расследованием причин пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Москве занимается специальная комиссия Ростехнадзора. Рассматривается несколько версий случившегося. Приоритетная - износ оборудования. Из-за деформации печи воспламенилась одна из установок по производству бензина, передает РИА Новости.

Пожар тушили в течение трёх с половиной часов. Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Поставки топлива на заправочные станции Москвы осуществляются без сбоев.

Сразу после получения сигнала о возгорании на НПЗ выехала спецлаборатория для забора проб воздуха. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано. Угрозы для жителей нет.

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Вид на здание Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), в котором произошел пожар
Вид на здание Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), в котором произошел пожар
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