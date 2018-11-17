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В Сирии 40 мирных жителей погибли при авиаударе коалиции США

16:27
  • суббота
  • 17 ноября 2018

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор 40 мирных жителей погибли в результате авианалёта международной коалиции во главе с США. Большинство - женщины и дети, сообщают сирийские СМИ.

На востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор 40 человек стали жертвами удара коалиции во главе с США, сообщает агентство SANA

На этой неделе альянс трижды наносил удары не по военным целям. Жертвами этих атак стали более 80 человек. Сообщалось также о применении запрещённых кассетных бомб.

Представители коалиции гибель мирных жителей отрицают. А сирийские власти не раз обращались в ООН с целью прекратить незаконное пребывание коалиции на территории Арабской республики.

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