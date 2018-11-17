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Женщина устроила взрыв около КПП полиции в Грозном

18:05
  • суббота
  • 17 ноября 2018

Женщина взорвала себя около КПП полиции в Старопромысловском районе Грозного. Об этом сообщили в МВД Чечни. По данным ведомства, никто не пострадал.

У КПП полиции на окраине Грозного молодая женщина совершила самоподрыв. В результате инцидента не пострадали ни стражи порядка, ни гражданские, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на республиканское МВД.

Как рассказал врио министра внутренних дел по Чеченской Апти Алаудинов, жертв удалось избежать благодаря бдительности полицейских. Они заметили, что женщина ведет себя подозрительно, и попросили предъявить документы. В этот момент стражи порядка увидели на ней взрывное устройство. После предупредительного выстрела девушка совершила самоподрыв.

Сейчас выясняется личность смертницы, а также были ли у нее сообщники.

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