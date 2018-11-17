МИД Белоруссии назвал неприемлемыми слова Пашиняна о Лукашенко

В Минске прокомментировали заявления исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отреагировал на высказывания исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна об Александре Лукашенко.

"Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать", - приводит слова Глаза ТАСС.

Ранее Пашинян заявил, что потребует объяснений от президентов Белоруссии и Казахстана в связи с их высказываниями про сложившуюся ситуацию в ОДКБ.

На саммите в Астане 8 ноября Нурсултан Назарбаев сообщил, что после представителя Армении генсеком организации станет представитель Белоруссии. Позже Лукашенко на встрече с послом Азербайджана рассказал, что у него есть три возможные кандидатуры на этот пост.