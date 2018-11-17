ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скончался певец Евгений Осин

19:33
  • суббота
  • 17 ноября 2018

В Москве скончался известный певец Евгений Осин. Ему было 54 года.

Российский  певец Евгений Осин скончался на 55-м году жизни. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на директора певца Александра Сидоренко.

Причина смерти музыканта не известна. Ранее сообщалось, что у артиста были проблемы со здоровьем. В частности, он жаловался на боли в ногах. Кроме того, по данным СМИ, певец страдал от алкогольной зависимости.

Осин автор знаменитых шлягеров 1990-х — "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя" и других.

Главное сегодня
Евгений Осин
Евгений Осин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение