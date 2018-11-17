Скончался певец Евгений Осин

В Москве скончался известный певец Евгений Осин. Ему было 54 года.

Российский певец Евгений Осин скончался на 55-м году жизни. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на директора певца Александра Сидоренко.

Причина смерти музыканта не известна. Ранее сообщалось, что у артиста были проблемы со здоровьем. В частности, он жаловался на боли в ногах. Кроме того, по данным СМИ, певец страдал от алкогольной зависимости.

Осин автор знаменитых шлягеров 1990-х — "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя" и других.