ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СМИ сообщили о госпитализации Януковича в Москве

10:03
  • воскресенье
  • 18 ноября 2018

Бывшего президента Украины Виктора Януковича госпитализировали в Москве. Источник сообщил, что его положили в реанимацию НИИ имени Склифосовского, а затем перевели в частную клинику.

Бывший президент Украины Виктор Янукович госпитализирован в Москве. Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на свои источники.

По их данным, экс-главу Украины доставили в НИИ имени Склифосовского в пятницу. Янукович находился в обездвиженном состоянии, у него подозревают травму колена и позвоночника, которые он получил во время игры в теннис. По данным источника, Януковича сначала поместили в реанимацию, а потом перевели в частную клинику. 

Агентство ТАСС сообщило, что получить подтверждение информации от представителей бывшего укаинского президента и от медицинского учреждения не удалось. 

Главное сегодня
Виктор Янукович
Виктор Янукович
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение