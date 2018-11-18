СМИ сообщили о госпитализации Януковича в Москве

Бывшего президента Украины Виктора Януковича госпитализировали в Москве. Источник сообщил, что его положили в реанимацию НИИ имени Склифосовского, а затем перевели в частную клинику.

Бывший президент Украины Виктор Янукович госпитализирован в Москве. Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на свои источники.

По их данным, экс-главу Украины доставили в НИИ имени Склифосовского в пятницу. Янукович находился в обездвиженном состоянии, у него подозревают травму колена и позвоночника, которые он получил во время игры в теннис. По данным источника, Януковича сначала поместили в реанимацию, а потом перевели в частную клинику.

Агентство ТАСС сообщило, что получить подтверждение информации от представителей бывшего укаинского президента и от медицинского учреждения не удалось.