На востоке Москвы поезд насмерть сбил мужчину

В районе станции "Чухлинка" Курского направления МЖД поезд насмерть сбил мужчину.

Поезд насмерть сбил мужчину, переходившего путин в неположенном месте в районе станции "Чухлинка" Курского направления Московской железной дороги. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по ЦФО.

"В районе станции "Чухлинка" Курского направления МЖД пассажирским поездом Санкт-Петербург - Нижний-Новгород смертельно травмирован мужчина 1984 года рождения. По предварительной информации, житель Волгоградской области переходил железнодорожные пути в неустановленном месте", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.