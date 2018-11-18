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На востоке Москвы поезд насмерть сбил мужчину

10:42
  • воскресенье
  • 18 ноября 2018

В районе станции "Чухлинка" Курского направления МЖД поезд насмерть сбил мужчину.

Поезд насмерть сбил мужчину, переходившего путин в неположенном месте в районе станции "Чухлинка" Курского направления Московской железной дороги. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по ЦФО.

"В районе станции "Чухлинка" Курского направления МЖД пассажирским поездом Санкт-Петербург - Нижний-Новгород смертельно травмирован мужчина 1984 года рождения. По предварительной информации, житель Волгоградской области переходил железнодорожные пути в неустановленном месте", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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