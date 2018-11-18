В НИИ Склифосовского подтвердили госпитализацию Януковича

В НИИ имени Склифосовского подтвердили госпитализацию бывшего президента Украины Виктора Януковича. В справочной службе отметили, что его доставили 16 ноября и в тот же день он был выписан.

В НИИ имени Склифосовского подтвердили госпитализацию бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на справочную службу больницы.

"Был 16 ноября, ему оказали помощь и отпустили", - рассказали в больнице.

Ранее о госпитализации Януковича рассказали источники "Комсомольской правды". По их данным бывший президент получил травмы колена и позвоночника во время игры в теннис. Его доставили в НИИ Склифосовского, а затем он был переведен в частную клинику.