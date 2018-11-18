ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Саммит АТЭС впервые завершился без итоговой декларации

11:06
  • воскресенье
  • 18 ноября 2018

В Папуа-Новой Гвинее завершился саммит АТЭС. Участники мероприятия впервые не смогли согласовать итоговую декларацию.

Саммит АТЭС впервые завершился без принятия итоговой декларации. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на члена китайской делегации. 

Как сообщил агентству глава МИД Папуа-Новой Гвинеи, сложности возникли из-за конкурирующих амбиций Китая и США в регионе. Вместо традиционной итоговой декларации принимающая сторона выступит с заявлением председателя. 

"Лидеры согласились на то, чтобы вместо традиционной декларации они оставят Папуа-Новой Гвинее, как принимающей стороне, право обнародовать заявление страны-председателя от имени остальных его участников", - цитирует "Интерфакс" представителя МИД КНР.

Главное сегодня
Участники саммита АТЭС
Участники саммита АТЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение