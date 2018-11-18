Саммит АТЭС впервые завершился без итоговой декларации

В Папуа-Новой Гвинее завершился саммит АТЭС. Участники мероприятия впервые не смогли согласовать итоговую декларацию.

Саммит АТЭС впервые завершился без принятия итоговой декларации. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на члена китайской делегации.

Как сообщил агентству глава МИД Папуа-Новой Гвинеи, сложности возникли из-за конкурирующих амбиций Китая и США в регионе. Вместо традиционной итоговой декларации принимающая сторона выступит с заявлением председателя.

"Лидеры согласились на то, чтобы вместо традиционной декларации они оставят Папуа-Новой Гвинее, как принимающей стороне, право обнародовать заявление страны-председателя от имени остальных его участников", - цитирует "Интерфакс" представителя МИД КНР.