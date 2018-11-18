Моряки Тихоокеанского флота установили национальный рекорд по глубине погружения

Целеустремлённость, самоотверженность и мужество продемонстрировали моряки Тихоокеанского флота. В ходе учений они установили национальный рекорд, погрузившись на глубину свыше 400 метров, чтобы отработать навыки спасения аварийной подлодки. Нагрузка на здоровье человека в таких условиях огромная, поэтому подъём на поверхность и декомпрессия растянулись на три недели. И вот эксперимент завершён.

Эксперимент военно-морского флота России подходит к завершению. Акванавты готовы к выходу из барокамеры спасательного судна "Игорь Белоусов", рассказал "ТВ Центр". 23 дня назад эти герои совершили рекордное погружение – покорили глубину 416 метров.

Оказать помощь аварийной подлодке – такой комплекс тренировок проходят все водолазы военно-морского флота. Но провести работы на глубине 416 метров в России еще никому не удавалось. Акванавты первыми вышли на грунт на рекордной глубине, успешно выполнили задачи и развернули государственный флаг.

"Есть неустановленные рекорды, но нам еще есть куда стремиться. Потому что тех, кто побывал на такой глубине меньше даже тех, кто был в космосе", - рассказал руководитель экспериментальной водолазной группы, главный водолазный специалист ВМФ Евгений Удалов.

Экспериментальный спуск проводили в специальном водолазном колоколе. Он, как огромный лифт, спускал акванавтов на дно. Погружение длилось около трех часов. Затем водолазы вернулись в барокамеру. И начался длительный процесс восстановления.

За акванавтами наблюдали 24 часа в сутки, на протяжении 23 дней. Из-за специальной гелиевой среды в барокамере, первое время водолазы практически не говорили. Голос в таких условиях меняется, и речь становится непонятной.

"Они не говорили, а пищали. Но они связь с нами держали, мы их понимали, потому что есть гелиевый корректор речи. Мы их понимали, они нас. Но между собой они не могли говорить. Первые сутки-двое они карандашиком писали", - рассказал командир группы водолазов-глубоководников Владимир Колодизенко.

Через специальный, так называемый медицинский шлюз акванавтам подавали еду. Четыре раза в день. Рацион в несколько раз питательнее, чем у остальных моряков. Правда в условиях барокамеры даже привычные продукты меняли вкус.

"Хлеб казался, как пластилин. Нас баловали. Виноград давали, яблоки", - рассказал акванавт Алексей Киселев.

Во время погружения водолазы испытали почти космические нагрузки. Состояние здоровья проверяют сразу после выхода.

"Нагрузки сравнимы с марафоном. Только который длится не несколько часов, а постоянно на протяжении всего эксперимента", - отметил майор медицинской службы Андрей Юрьев.

Рекордсменов поздравляет командующий Тихоокеанским флотом и по традиции им вручают морские деликатесы. Но главное в этот момент – долгожданная встреча с родными.

Эксперимент показал эффективную работу глубокого водолазного комплекса. После отдыха акванавты приступят к своей обычной работе и будут готовиться к новым рекордам.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток