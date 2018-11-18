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Моряки Тихоокеанского флота установили национальный рекорд по глубине погружения

11:50
  • воскресенье
  • 18 ноября 2018

Целеустремлённость, самоотверженность и мужество продемонстрировали моряки Тихоокеанского флота. В ходе учений они установили национальный рекорд, погрузившись на глубину свыше 400 метров, чтобы отработать навыки спасения аварийной подлодки. Нагрузка на здоровье человека в таких условиях огромная, поэтому подъём на поверхность и декомпрессия растянулись на три недели. И вот эксперимент завершён.

Эксперимент военно-морского флота России подходит к завершению. Акванавты готовы к выходу из барокамеры спасательного судна "Игорь Белоусов", рассказал "ТВ Центр". 23 дня назад эти герои совершили рекордное погружение – покорили глубину 416 метров.

Оказать помощь аварийной подлодке – такой комплекс тренировок проходят все водолазы военно-морского флота. Но провести работы на глубине 416 метров в России еще никому не удавалось. Акванавты первыми вышли на грунт на рекордной глубине, успешно выполнили задачи и развернули государственный флаг.

"Есть неустановленные рекорды, но нам еще есть куда стремиться. Потому что тех, кто побывал на такой глубине меньше даже тех, кто был в космосе", - рассказал руководитель экспериментальной водолазной группы, главный водолазный специалист ВМФ Евгений Удалов.

Экспериментальный спуск проводили в специальном водолазном колоколе. Он, как огромный лифт, спускал акванавтов на дно. Погружение длилось около трех часов. Затем водолазы вернулись в барокамеру. И начался длительный процесс восстановления.

За акванавтами наблюдали 24 часа в сутки, на протяжении 23 дней. Из-за специальной гелиевой среды в барокамере, первое время водолазы практически не говорили. Голос в таких условиях меняется, и речь становится непонятной.

"Они не говорили, а пищали. Но они связь с нами держали, мы их понимали, потому что есть гелиевый корректор речи. Мы их понимали, они нас. Но между собой они не могли говорить. Первые сутки-двое они карандашиком писали", - рассказал командир группы водолазов-глубоководников Владимир Колодизенко.

Через специальный, так называемый медицинский шлюз акванавтам подавали еду. Четыре раза в день. Рацион в несколько раз питательнее, чем у остальных моряков. Правда в условиях барокамеры даже привычные продукты меняли вкус.

"Хлеб казался, как пластилин. Нас баловали. Виноград давали, яблоки", - рассказал акванавт Алексей Киселев.

Во время погружения водолазы испытали почти космические нагрузки. Состояние здоровья проверяют сразу после выхода.

"Нагрузки сравнимы с марафоном. Только который длится не несколько часов, а постоянно на протяжении всего эксперимента", - отметил майор медицинской службы Андрей Юрьев.

Рекордсменов поздравляет командующий Тихоокеанским флотом и по традиции им вручают морские деликатесы. Но главное в этот момент – долгожданная встреча с родными.

Эксперимент показал эффективную работу глубокого водолазного комплекса. После отдыха акванавты приступят к своей обычной работе и будут готовиться к новым рекордам.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток

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Учения моряков Тихоокеанского флота по глубине погружения
Учения моряков Тихоокеанского флота по глубине погружения
Учения моряков Тихоокеанского флота по глубине погружения
Учения моряков Тихоокеанского флота по глубине погружения
Учения моряков Тихоокеанского флота по глубине погружения
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