Путин посетил Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Владимир Путин посетил накануне Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. В воскресенье появились видеокадры визита президента.

Вместе с наместником, митрополитом Псковским и Порховским Тихоном глава государства прогулялся по территории древней обители и пообщался с братией, рассказал "ТВ Центр". Псково-Печерский – один из старейших мужских монастырей в нашей стране. Он был основан ещё в XV веке. Архитектурный ансамбль включает в себя более десяти храмов. Также в Печорах находятся знаменитые карстовые пещеры и подземная церковь. Владимир Путин посещает обитель уже не в первый раз. Российский лидер приезжал туда в августе двухтысячного года и встречался там с родственниками десантников героической 6-й роты Псковской дивизии.