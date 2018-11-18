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Путин посетил Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

11:50
  • воскресенье
  • 18 ноября 2018

Владимир Путин посетил накануне Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. В воскресенье появились видеокадры визита президента.

Вместе с наместником, митрополитом Псковским и Порховским Тихоном глава государства прогулялся по территории древней обители и пообщался с братией, рассказал "ТВ Центр". Псково-Печерский – один из старейших мужских монастырей в нашей стране. Он был основан ещё в XV веке. Архитектурный ансамбль включает в себя более десяти храмов. Также в Печорах находятся знаменитые карстовые пещеры и подземная церковь. Владимир Путин посещает обитель уже не в первый раз. Российский лидер приезжал туда в августе двухтысячного года и встречался там с родственниками десантников героической 6-й роты Псковской дивизии.

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Владимир Путин во время посещения Псково-Печорского монастыря
Владимир Путин во время посещения Псково-Печорского монастыря
Владимир Путин во время посещения Псково-Печорского монастыря
Владимир Путин во время посещения Псково-Печорского монастыря
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