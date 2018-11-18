На Украине спецслужбы допрашивают не признавших автокефалию священников

На Украине сторонники автокефалии пошли на штурм. Нападению подверглась резиденция митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. Полиция со стороны наблюдала за происходящим, а в СБУ начали вызывать на допросы священников, сохраняющих верность канонической церкви.

Они были готовы сорвать ворота резиденции архиерея с петель. В Кривом Роге десятки человек с провокационными плакатами в руках настаивали на встрече с митрополитом Криворожским и Никопольским Ефремом, рассказал "ТВ Центр". Он верен канонической Украинской православной церкви. От него же требовали признать автокефалию, о которой так грезят в Киеве.

Среди митингующих оказался и участник запрещенного в России экстремистского "Правого сектора". Нападавшие выкрикивали оскорбления и призывы, разжигающие религиозную рознь. Агрессивный настрой не смогло охладить даже появление полиции, которая, впрочем, проведению акции особо не мешала.

Когда попасть внутрь все же не удалось, сторонники автокефалии решили оставить плакаты прямо на воротах. Церковный раскол в "незалежной" приобретает все новые неожиданные формы. После того, как фактически сорвалась встреча президента Петра Порошенко с иерархами канонической Украинской православной церкви, ее священников неожиданно стали вызывать в СБУ якобы на "беседы". Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов предупредил в соцсетях, что такие разговоры лучше сразу вести в присутствии адвоката.

"После последних событий вокруг УПЦ это вполне ожидаемо, даже показательно, но хочу обратить внимание, что процессуальный закон не содержит такой формы общения, как "разговор" или "беседа". Поэтому, дорогие владыки и отцы, сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить", - написал он в своем Facebook.

Заговорили в Киеве и об опасности военного противостояния с Москвой после того, как госсекретарь США Майк Помпео на встрече с главой украинского МИД Павлом Климкиным в Вашингтоне пообещал помощь в борьбе с, цитата – "российской агрессией". Вот только дальше слов дело вряд ли пойдет, сомневается бывший замглавы генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическим, экономическом фронтах и в военной области – это да. Но воевать за Украину – нет", - сказал он.

Боевые действия идут несмотря на объявленное перемирие в Донбассе. Карта обстрелов – стандартная: Ясиноватая, Саханка, Горловка – там повреждены два жилых дома. В Донецке ранен один из местных жителей, а в ЛНР в результате снайперского обстрела у линии соприкосновения погиб военнослужащий. Сколько и каких жертв еще нужно Киеву для признания собственной значимости, похоже, уже не поддается подсчету.

Борис Иванин, Александр Званцев, "ТВ Центр"