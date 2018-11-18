Пострадавшие от пожаров в Калифорнии с недовольством восприняли визит Трампа

Соболезнования жителям Калифорнии выразили в посольстве России в США. Жертвами разрушительных пожаров, бушующих в штате, стали уже 79 человек. Число пропавших без вести приближается к полутора тысячам. В пострадавшие районы приехал Дональд Трамп. Вот только визит президента у многих вызвал лишь раздражение.

Кадры из Калифорнии кажутся фрагментами фильма-катастрофы – остовы домов и машин едва различимы под толстым слоем пепла, рассказал "ТВ Центр". Только это не художественная задумка голливудских режиссеров, а реальность, уже унесшая жизни почти 80 человек. 1300 пропали без вести. Пожар, который полыхает на территории штата с 8 ноября, признан самым разрушительным в истории США за последние 100 лет.

Дональд Трамп в ходе поездки в пострадавший регион сообщил журналистам, что ему доложили о возможной гибели не менее шести сотен человек. Президент сравнил пожары с монстром, которого нужно остановить.

"Вы никогда не поймете всю тяжесть последствий и разрушений пожара, пока сами не приедете сюда. Телекартинка не отражает весь масштаб бедствия. Вот то, что мы увидели в городе Парадайз, это неприемлемо", - заявил американский лидер.

Городок Парадайз, где Трамп встретился с жителями, пострадавшими от пожаров и спасателями, практически полностью уничтожен огнем. И стихия бушует до сих пор. По всему штату за полторы недели пожар удалось локализовать лишь на 40 процентов.

"Мы никогда не видели ничего подобного в Калифорнии. Это полное опустошение. Не думаю, что такое повторится в таких же масштабах. Но я уверен: я хочу, чтобы был прекрасный климат, чтобы леса были в безопасности. Мы не можем проходить через такие испытания каждый год. И наши леса станут безопасными. Все будет так, как я говорю", - заявил Трамп.

При этом президент США абсолютно уверен, что причиной разгула огня стало не изменение климата. Почти полтора года назад, несмотря на критику мирового сообщества, Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения.

Прогнозы специалистов относительно борьбы с пожарами не так оптимистичны, как заявления главы государства. Полностью локализовать возгорание получится не раньше декабря. На восстановление некоторых городов уйдут годы. Поиск человеческих останков растянется на несколько недель.

Обитатели одного из лагерей для эвакуированных за калифорнийским турне Дональда Трампа наблюдают по телевизору, установленному прямо на лужайке. Наблюдают с весьма противоречивыми чувствами.

"Я ему очень благодарна за то, что он здесь. Мы очень признательны за все, что делается. Спасибо", - отметила одна из эвакуированных жительниц Калифорнии.

"Я думаю, что его визит сюда – это шоу. Он приехал сюда для того, чтобы показаться лучше, чем он есть на самом деле. Большая часть из всего этого – просто шоу и разговоры", - считает другой житель штата.

"Я думаю, важно, чтобы он понял, что все его ресурсы идут от нас. Они не его и не для него. И большой вопрос, как он их использует. Он не сказал ни одного негативного слова про наводнения в Техасе, а здесь, в Калифорнии, по его версии, все случилось, потому что якобы мы неправильно управляем лесным хозяйством. Он никто, просто политический барыжник", - заявил еще один эвакуированный.

Еще одно испытание грозит сейчас США и может стать стихийным. Дональду Трампу придется с этим бороться с не меньшими усилиями, чем с лесными пожарами. Первые несколько сотен человек из так называемого каравана мигрантов из Центральной Америки достигли границы Соединённых Штатов. Трамп готов бросить на их остановку до семи тысяч военных, чтобы не допустить незаконного проникновения. И это встречает яростное сопротивление не только со стороны беженцев, но и изнутри американского общества.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр"