В ходе беспорядков в Афинах задержаны 22 человека

В греческой столице этой ночью полыхали покрышки и мусорные баки. В годовщину подавления студенческого восстания на улицы Афин вышли сотни агрессивно настроенных демонстрантов.

Протестующие били витрины, закидывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, рассказал "ТВ Центр". В ответ полицейские применили слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и впервые против разъярённой толпы использовали водомёты.

Столкновения в Афинах начались после марша в память о трагических событиях 73-го года. Тогда учащиеся Политехнического университета объявили забастовку и забаррикадировались в здании. Они требовали прекратить вмешательство властей в дела студенческих союзов. Но военная диктатура жестоко подавила протест. Фашистскую хунту "чёрных полковников" активно поддерживали США, и греки это не забыли. Именно у посольства Соединённых Штатов и прошли самые ожесточённые стычки. Демонстранты выкрикивали антиамериканские лозунги и жгли государственные флаги. Задержаны 22 человека. Есть пострадавшие.