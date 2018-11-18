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В Москве из-за мокрого снега и гололедицы продлен "желтый" уровень опасности

12:14
  • воскресенье
  • 18 ноября 2018

В Москве из-за гололедицы и мокрого снега синоптики продлили жёлтый уровень погодной опасности. Все коммунальные службы готовы к немедленному реагированию.

Уже в ночь на воскресенье на столичные улицы вышли сотни единиц спецтехники: трактора и машины для распределения реагентов, отметил "ТВ Центр". Противогололёдным составом обработали все основные магистрали, уделив особое внимание мостам, тоннелям, эстакадам, набережным и площадкам для торможения. А сейчас ведут прочистку тротуаров и второстепенных дорог. 

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