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В Москве прошел четвертый семейный финансовый фестиваль

12:11
  • воскресенье
  • 18 ноября 2018

Как защитить свои права, какую пользу может принести кредит и как привить ребёнку ответственное отношение к денежным средствам? Эти и другие вопросы обсудили в Москве на четвёртом семейном финансовом фестивале.

В мероприятии участвовали больше двух тысяч человек: семьи с детьми, педагоги и ведущие специалисты, рассказал "ТВ Центр". Самым юным предложили попробовать себя в роли начинающих банкиров. Для подростков организовали молодёжный лекторий, а взрослые, тем временем, смогли получить бесплатные консультации у экспертов. Семейный фестиваль проводится дважды в год, и не имеет аналогов за рубежом.

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