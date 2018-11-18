В Москве прошел четвертый семейный финансовый фестиваль

Как защитить свои права, какую пользу может принести кредит и как привить ребёнку ответственное отношение к денежным средствам? Эти и другие вопросы обсудили в Москве на четвёртом семейном финансовом фестивале.

В мероприятии участвовали больше двух тысяч человек: семьи с детьми, педагоги и ведущие специалисты, рассказал "ТВ Центр". Самым юным предложили попробовать себя в роли начинающих банкиров. Для подростков организовали молодёжный лекторий, а взрослые, тем временем, смогли получить бесплатные консультации у экспертов. Семейный фестиваль проводится дважды в год, и не имеет аналогов за рубежом.