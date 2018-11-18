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Российские военные доставили гумпомощь в институт инвалидов войны в Дамаске

12:16
  • воскресенье
  • 18 ноября 2018

Российские военные Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь в специализированный институт для инвалидов войны в Дамаске.

Пострадавшие в ходе боевых действий, в том числе и дети, получили новые инвалидные коляски, продовольствие, теплые вещи и предметы первой необходимости, рассказал "ТВ Центр". Всего же с начала процесса урегулирования в Арабской Республике российский Центр по примирению провел почти две тысячи гуманитарных акций, в ходе которых сирийцам переданы более трех тысяч тонн жизненно-важных грузов.

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