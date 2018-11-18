Янукович из-за госпитализации не сможет выступить в суде с последним словом

Бывший президент Украины Виктор Янукович из-за госпитализации не сможет выступить в суде Киева с последним словом по делу о госизмене.

Из-за госпитализации экс-президент Украины Виктор Янукович не сможет выступить в киевском суде по делу о госизмене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего украинского лидера Александра Горошинского.

"Человек не может участвовать в суде, так как госпитализирован, поэтому мы будем ставить вопрос о переносе его выступления с последним словом", - сказал он.

Заседание суда назначено на 19 ноября. Как сообщил Горошинский, он сам пока не прошел в России регистрацию в качестве адвоката, что необходимо для организации выступления Януковича в соответствии с процедурой международно-правовой помощи. Также до выступления Януковича в суде необходимо решить вопрос с допросом еще одного свидетеля защиты, экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

"Нами заявлено ходатайство о допросе Эдуарда Ставицкого, у него есть важная информация о попытках заместителей генерального прокурора Украины получить ложные показания, чтобы подстроить уголовное дело", - заявил адвокат.

Ранее стало известно о госпитализации Янкуовича в Москве. Его доставили в НИИ имени Склифосовского, после чего перевели в частную клинику. Предположительно, у Януковича травмы колена и позвоночника. По словам адвоката, политик не может передвигаться.