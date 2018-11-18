Следователи установили личность женщины, подорвавшей себя в Грозном

Установлена личность женщины, совершившей самоподрыв у полицейского КПП в Грозном.

Следователи установили личность женщины, совершившей самоподрыв у КПП полиции в Грозном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК республики.

"Личность установлена", - говорится в сообщении.

По данным СКР погибшей было 25 лет. Ее имя и в Следственном комитете не уточнили. В то же время источник в правоохранительных органах сообщил, что смертницей была 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова. Она была зарегистрирована в Челябинской области, но в последнее время проживала в Дагестане.

Инцидент произошел 17 ноября в Старопромысловском районе Грозного рядом с КПП №21. Сотрудники попытались задержать женщину, однако та взорвала себя. Жертв и пострадавших среди сотрудников полиции и мирных граждан нет. По данному факту СКР возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.