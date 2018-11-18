Мэй заявила, что следующая неделя станет для Британии определяющей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что следующие семь дней станут определяющими для будущего страны.

Следующие семь дней в переговорах по Brexit станут определяющими для будущего Великобритании. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй.

"Следующие семь дней будут иметь решающее значение, они касаются будущего нашей страны", - заявила она.

Мэй подчеркнула, что соглашение по выходу из ЕС не достигнуто, пока не достигнуто согласие по всем пунктам. Она также заявила, что занимается политикой ради граждан Великобритании, и это ее главная мотивация для предстоящих переговоров.

"Как премьер-министра я занимаюсь этим для граждан нашей страны. Это то, что будет двигать мной в ходе переговоров на следующей неделе", - сказала Мэй.

Правительство Великобритании 14 ноября одобрило проект соглашения об условиях выхода из Евросоюза, однако треть кабмина не согласилась с этим планом действий. На этом фоне со своих постов ушли министр труда и министр по вопросам Brexit.