Государство ищет способы наказания за опасное вождение

Пять тысяч рублей – на такую сумму ГИБДД предлагает штрафовать за "опасное вождение". Инициативу обсуждают всю неделю, но пока это именно что инициатива. Споры вокруг законопроекта, который бы закрепил такое наказание для лихачей, вспыхивают регулярно, но ни к чему не приводят. С одной стороны, делать с "шашечниками" что-то нужно, с другой – "поймать за руку" таких водителей очень сложно.

Поймать, привлечь и наказать. Нарушить, и не заплатить. На дорогах столицы как две стороны одной медали ежедневное и, кажется ставшее рутинным, противостояние водителей и государства, отмечает "ТВ Центр".

Золотая молодежь выкладывает в интернете хвастливые ролики, на которых 700-сильные иномарки дрифтуют на городских улицах. Правда потом таких гонщиков полиция находит, вменяет штрафы, зачастую лишает прав, а то и вовсе уголовные дела оформляет. Не так давно "опасное вождение" стало юридическим термином, запрет которого зафиксирован отдельным пунктом ПДД.

"Это новый вид правонарушения. Это целая цепочка правонарушений, растянутая во времени. То есть, мы то понимаем, о чем идет речь, о ком. Это отморозки, их называют вышивальщики, шашечники, которые носятся как ненормальные из полосы в полосу, тормозят, ускоряются, и так далее", - пояснил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

В водительской среде сформировалась целая терминология: "торопыги" – это те, кто не соблюдают дистанцию, "упертые" – мешают обгону, "воспитатели" – резко тормозят, а "нервяки" – подрезают при перестроении. Они играют в "шашки", мотаясь из полосы в полосу, и в "грядки", не соблюдая, как говорится в правилах, боковой интервал. Но реального наказания за такие маневры пока нет. Как именно фиксировать нарушителей и чем доказывать их вину, законодатели пока только обсуждают.

"В результате на сегодняшний день есть определение. Корявое, но есть. До этого и определения не было. Есть запрет на опасное вождение в ПДД. Корявое, но есть. Но нету никакого наказания. Первое чтение прошло на ура, а дальше все застопорилось, потому что непонятно, как фиксировать это нарушение", - пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Впрочем, современному лихачу и без собственных видео-признаний не скрыться. На придорожных столбах десятки тысяч камер. Они работают круглосуточно, фиксируя почти все виды нарушений. Правда иногда делают они это без разбору.

Камеры видеонаблюдения сегодня способны на многое. Расположенные на городских улицах, они фиксируют нарушения правил дорожного движения. Будь то превышение скорости, или движение по полосе общественного транспорта. Обладая высоким разрешением, они даже способны распознать лицо пешехода, пересекающего проезжую часть в неположенном месте и выяснить его личность по электронной базе данных. Но все-таки возможности современных камер не безграничны.

Это пятиглазое устройство — экспериментальная камера Центра организации дорожного движения Москвы. Расположена у поворота на улицу Расковой и фиксирует остановку перед стоп-линией. Известность получила на этой неделе после того, как водителям стали приходить десятки штрафов за нарушения, которые они не совершали. Тимофей Исаев утверждает, что он – законопослушный водитель, и штраф ему выписан ошибочно. Его пост в интернете вызвал широкий резонанс. Даже специалисты ЦОДД заметили и прокомментировали. Мол с камерой все в порядке, "просто не нарушайте".

"Я решил сразу же оплатить штраф. Штраф был 500 рублей, со скидкой – 250. Это не та сумма, за которую стоит держаться, хотя виновным я себя конечно не признал", - отметил Тимофей Исаев.

Впрочем, проверить работу и даже негласно признать дефект скандальной камеры специалистам ЦОДД все-же пришлось. Негласно.

"Пришли к выводу, что дислокацию камеры, наверно, надо поменять, хотя бы поставить ее сверху каким-то образом. Ну то есть сейчас вот эта знаменитая камера на Расковой по уверениям ЦОДД перенастраивается", - рассказал Игорь Моржаретто.

Но если современные камеры испытывают трудности, фиксируя обычную остановку автомобиля, смогут ли эти устройства научиться распознавать "опасное вождение"? Ведь это совокупность нарушений, да еще и в плотном потоке транспорта. На этот вопрос технические эксперты пока отвечают скептически.

"Можно, например, подвесить камеру сверху, смотреть на дорогу сверху, сделать так, чтоб камеры покрывали полностью дорогу, чтоб не было зон, которые камерами не просматриваются. И просто с помощью одной камеры что-то анализировать. Ну, система получится золотой. Но если штрафы будут платиновые, то она будет окупаться", - отметил технический директор компании-разработчика программного обеспечения Алексей Кадешвили.

Вот и получается, что на сегодняшний день распознать "опасное вождение" и зафиксировать его способен только человек. По замыслу законодателей это будет все-таки живой инспектор. Правда, его задача – лишь поймать лихача. Штраф назначит его начальник.

Впрочем, законопроект, регламентирующий санкции за опасное вождение, пока еще в разработке. Принять его депутаты намерены в ходе весенней сессии. Также пока на стадии обсуждения и еще одна инициатива, получившая широкий резонанс на этой неделе. Речь об автоматическом списании просроченных штрафов с банковских счетов граждан. Правда речь идет о небольших суммах – до 3 тысяч рублей. По замыслу авторов проекта, это должно снизить нагрузку на судебных исполнителей.

"Запросы делаются только в том случае, когда, например, истек срок не менее 70 дней. Это в общем то срок, наверно, достаточный, чтобы добровольно исполнить постановление о наложении штрафа", - пояснил депутат Госдумы Зариф Байгускаров.

"Я считаю, что норма достаточно спорная и, наверно, следует очень хорошо и как следует подумать, прежде чем ее вводить в правовое поле Российской Федерации. У гражданина должно быть время на возражения, на оспаривание, на защиту своей позиции", - считает зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

В Совете Федерации по сути выступили в тандеме с настороженной общественностью. Методы фискальной политики развиваются семимильными шагами. Способы взысканий становятся все проще, а рядовым гражданам для обжалования иногда откровенно ошибочных штрафов, приходится по-старинке обивать пороги госучреждений.

Андрей Сидоренко, Валерия Дзгоева, Наталья Епифанова, Алексей Комаров, "ТВ Центр"