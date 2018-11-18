"Крематорию" 35: как отметил юбилей "самый веселый на планете ансамбль"

Группе "Крематорий" 35 лет. Накануне вечером они отыграли в столице концерт – как раз середина большого гастрольного тура. Несмотря на довольно мрачное название, сами музыканты считают себя "самым весёлым на планете ансамблем", и отказываются вписываться в какие-то стилистические рамки. Кажется, им и русский рок всю жизнь был как-то тесен.

Музыка не терпит суеты. Они любой концерт, как важный разговор, начинают неспешно, рассказал "ТВ Центр". Когда-то и о своей музыкальной революции объявили спокойно так, задушевно.

Они обещали, и сделали это. Им вообще удаётся легко, играя, совместить несовместимое. И когда группа по имени "Крематорий", поющая про "дом вечного сна", называет себя "самый веселый на этой планете ансамбль", им почему-то охотно веришь.

Да, всё творчество, говорит лидер группы Армен Григорян, основано на реальных событиях. И все эти фантасмагорично-колоритные персонажи его песен – Хабибуллины, Эльзы или Тани – из жизни. И даже "Катманду" – это вовсе не всем известная столица Непала, а район Москвы, где он жил.

"Катманду было у реки, Химкинское водохранилище так называемое. Если посмотреть на здание это симпатичное "Речного вокзала", то на закате он вам, безусловно, напомнит буддийский храм или храм непальских королей. И поэтому мы там любили собираться на пригорочке и провожать корабли", - рассказал лидер группы "Крематорий" Армен Григорян.

По большому счету, в районе "Речного вокзала" история группы и начиналась. Повезло со школой и учителями, говорит Григорян. Ну где еще в то время английский учили, слушая "Битлз". Школа тогда приобрела и музыкальную аппаратуру, и в каждом классе было по три ансамбля. Репетировали, играли в актовом зале.

"Крематорий" родился в 1983-м. И по поводу столь жизнерадостного названия ходит множество легенд. То ли кто-то из музыкантов случайно набрал номер телефона, а там ответили "Крематорий слушает", то ли просто взяли в название песню из первого альбома. Сам Армен Григорян мечтал назвать группу "Катарсис". Символично – очищение при помощи огня, музыки, трагедии. Но одна девушка подсказала идею.

"Я вот недавно бабушку похоронила в крематории. То же самое – огонь, музыка и трагедия. И вот, так как мы хотели кого-то испугать на первом этапе своего жизненного пути, то это название к нам прилепилось, и было фонетически очень красивым. А обозначало оно, конечно, очищение души посредством внутреннего крематория", - рассказал Армен Григорян.

С таким названием пришлось помучаться – не брали в рок-лабораторию, не пускали на радио и ТВ, вынуждены были даже сократить его на время до "Крем". Да что там название, определить в каком стиле они играют маститые музыкальные критики до сих пор не могут.

"Я бы назвал это готический шансон", - сказал рок-литератор Сергей Гурьев.

"Я бы сказал, что это такая московская квартирная поп-психоделика", - считает музыкальный продюсер, журналист, автор книги "100 магнитоальбомов советского рока" Александр Кушнир.

Им одного жанра всегда было мало, они предпочитали микс. И в бушевавшем тогда рок-море не утонули, не потерялись. Ну у кого еще звучит, казалось бы, абсолютно не роковая, но совершенно божественная скрипка. Они долго были легендами андеграунда, королями московских квартирников.

"Это была если не первая, но максимум вторая группа, которая, ну такой наш ответ Ленинграду, наш ответ Ленинграду. По количеству квартирных концертов они были, по-моему, не то, что чемпионами Москвы, не то, что чемпионами СССР, по-моему, они были чемпионами мира", - отметил Александр Кушнир.

Их сценические образы – из области неслучайных случайностей. Дизайнер, друг и соратник Егор Зайцев говорит, использовал, что нашлось дома – от женского халатика, тельняшки, до ставшей знаменитой шляпы Григоряна.

"Это было совершенно необдуманно, спонтанно – вот берите, вот Армен выбрал шляпу, то есть здесь фифти-фифти, да, и как-то она прижилась. И вот, спустя годы, мутировала, Армен стал ездить по миру, добился известности и везде покупал какие-то головные уборы", - рассказал модельер Егор Зайцев.

Менялись шляпы, менялся не раз состав группы. Сейчас в ней есть и те, кто в свое время пел песни "Крематория" под гитару с друзьями.

"Они были народные, музыка народная, слова народные – "Крематорий" в общем полный! Я влюбился в эти песни, даже не зная кто конкретно их сочинил", - сказал нынешний ударник группы "Крематорий" Андрей Ермола.

У русского рока всегда были амбиции – подобрать ту самую правильную мелодию и те самые главные слова к своему времени. И в разные годы у "Крематория" это как-то невзначай, интуитивно получалось. И пусть мир считает – рок-н-рол мертв, они по-прежнему на плаву. У них впереди тур по стране, новые песни. Юбилей? Тридцать пять? Говорят же – это самый счастливый возраст!

Юлия Богоманшина, Дмитрий Панов, Дмитрий Иванов, "ТВ Центр"