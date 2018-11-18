С рейса Москва - Анталья сняли пьяного дебошира, ругавшегося с пассажирами и бортпроводниками. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Полиция сняла с рейса Москва - Анталья пьяного дебошира. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, информация о нетрезвом человеке на борту самолета поступила в полицию в воскресенье. Мужчина нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников.

"В аэропорту Домодедово привлечен к административной ответственности 31-летний уроженец Нижнего Новгорода, доставленный в дежурную часть с борта воздушного судна", - рассказала Волк.

Дебошира сняли с рейса и привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.