Эксперты начинают готовить повестку встречи Путина и Трампа в Аргентине

Эксперты начинают подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине.

Начинается подготовка повестки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на уровне экспертов. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

"Мы, эксперты, скоро будем готовить повестку дня и временные параметры", - сказал он в эфире канала "Россия 1".

Ушаков отметил, что лидеры России и США подтвердили намерение провести встречу в Буэнос-Айресе. Помощник президента напомнил, что Путин и Трамп условились встретиться в Аргентине во время мероприятий в Париже.