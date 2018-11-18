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Эксперты начинают готовить повестку встречи Путина и Трампа в Аргентине

15:08
  • воскресенье
  • 18 ноября 2018

Эксперты начинают подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине.

Начинается подготовка повестки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на уровне экспертов. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова. 

"Мы, эксперты, скоро будем готовить повестку дня и временные параметры", - сказал он в эфире канала "Россия 1". 

Ушаков отметил, что лидеры России и США подтвердили намерение провести встречу в Буэнос-Айресе. Помощник президента напомнил, что Путин и Трамп условились встретиться в Аргентине во время мероприятий в Париже. 

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