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Песков заявил о невозможности сепаратной сделки с Японией по Курилам

15:14
  • воскресенье
  • 18 ноября 2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сепаратная сделка по передаче Японии Курильских островов невозможна.

Никакой сепаратной сделки о передаче Курильских островов Японии быть не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире канала "Россия 1". 

"За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее. Это не так. И так быть не может", - передает его слова "Интерфакс".

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ в переговорах по данному вопросу основываются на советско-японской декларации 1956 года. 

"Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет", - подчеркнул он.

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