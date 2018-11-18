Песков заявил о невозможности сепаратной сделки с Японией по Курилам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сепаратная сделка по передаче Японии Курильских островов невозможна.

Никакой сепаратной сделки о передаче Курильских островов Японии быть не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире канала "Россия 1".

"За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее. Это не так. И так быть не может", - передает его слова "Интерфакс".

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ в переговорах по данному вопросу основываются на советско-японской декларации 1956 года.

"Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет", - подчеркнул он.