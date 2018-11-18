Россия ограничит транзит по своей территории мяса птицы из США в Казахстан

Россельхознадзор с 20 ноября введет ограничения на транзит по российской территории американского мяса птицы в Казахстан.

С 20 ноября Россельхознадзор введет временные ограничения на транзит по территории России мяса птицы производства США в Казахстан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"Такое решение принято службой в связи с угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения", - говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре отметили, что не могут гарантировать безопасность для потребителей ввозимой в рамках транзита продукции из США. Ведомство опасается, что из-за отсутствия в Казахстане системы прослеживаемости грузов, американские продукты могут незаконно попасть в другие страны ЕАЭС.

"Россельхознадзор считает необходимым организовать консультации на площадке Евразийской экономической комиссии с участием представителей Республики Беларусь по вопросу обеспечения прослеживаемости и подтверждения использования ввозимого в Казахстан мяса птицы производства США для внутренних нужд республики", - подчеркнули в надзорном ведомстве.