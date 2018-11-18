ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пьяный мужчина провалился под лёд при попытке на спор перебежать Черкизовский пруд

16:22
  • воскресенье
  • 18 ноября 2018

Сотрудники Росгвардии спасли в Москве провалившегося под лёд мужчину. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он в пьяном виде пытался на спор перебежать Черкизовский пруд.

Сотрудники Росгвардии спасли провалившегося под лёд мужчину, пытавшегося на спор перебежать Черкизовский пруд. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Инцидент произошел в субботу вечером на набережной Шитова. На Черкизовском пруду под лед провалился мужчина. Свидетели происшествия обратились к находившимся на маршруте патрулирования сотрудникам вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве. Росгвардейцы поспешили на помощь утопавшему", - сообщили в Росгвардии.

Мужчину вытащили из воды с помощью буксировочного троса. Из-за переохлаждения пострадавший не мог передвигаться самостоятельно. Его донесли на руках до патрульного автомобиля и вызвали скорую помощь. До приезда медиков, сотрудники Росгвардии согревали мужчину, укутав своими бушлатами. 

"Как выяснилось, 27-летний москвич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил на спор пробежать через пруд по льду. На середине водоема лед под ним не выдержал. Мужчина провалился и стал тонуть", - пояснили в пресс-службе. 

Главное сегодня
Утки в пруду
Утки в пруду
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение