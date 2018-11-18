Пьяный мужчина провалился под лёд при попытке на спор перебежать Черкизовский пруд

Сотрудники Росгвардии спасли в Москве провалившегося под лёд мужчину. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он в пьяном виде пытался на спор перебежать Черкизовский пруд.

Сотрудники Росгвардии спасли провалившегося под лёд мужчину, пытавшегося на спор перебежать Черкизовский пруд. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Инцидент произошел в субботу вечером на набережной Шитова. На Черкизовском пруду под лед провалился мужчина. Свидетели происшествия обратились к находившимся на маршруте патрулирования сотрудникам вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве. Росгвардейцы поспешили на помощь утопавшему", - сообщили в Росгвардии.

Мужчину вытащили из воды с помощью буксировочного троса. Из-за переохлаждения пострадавший не мог передвигаться самостоятельно. Его донесли на руках до патрульного автомобиля и вызвали скорую помощь. До приезда медиков, сотрудники Росгвардии согревали мужчину, укутав своими бушлатами.

"Как выяснилось, 27-летний москвич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил на спор пробежать через пруд по льду. На середине водоема лед под ним не выдержал. Мужчина провалился и стал тонуть", - пояснили в пресс-службе.