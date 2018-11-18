Песков рассказал о занятиях Путина во время долгих перелетов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем Владимир Путин занимается во время долгих перелетов.

Во время долгих перелетов президент России Владимир Путин читает и работает с документами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире канала "Россия 1".

"Он работает с документами, потому что к нему поступают документы. Ведь президентские указы, распоряжения, которые выпускает пресс- служба президента и администрация каждый день, они сначала должны быть подписаны президентом", - передает его слова "РИА Новости".

Также, по словам Пескова, иногда Путин смотрит телевизионные дайджесты, которые готовятся специально для него, а также читает подготовленные подборки СМИ. Пресс-секретарь отметил, что на чтение художественной литературы у президента остается мало времени.