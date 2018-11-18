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Макрон заявил об угрозе для Евросоюза от крупных держав

17:50
  • воскресенье
  • 18 ноября 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что некоторые крупные державы представляют угрозу для Евросоюза и франко-германского тандема.

Крупные державы представляют угрозу для Европейского союза и франко-германского тандема. Об этом на выступлении в ходе Дня народной скорби в ФРГ заявил президент Франции Эммануэль Макрон. 

Французский лидер заявил о необходимости объединения Европы. По его словам, ЕС должен быть сильным и уверенным. Макрон подчеркнул, что Европа не должна соглашаться на вторые роли.

"Она не сможет сыграть надлежащую ей роль, если станет игрушкой в руках некоторых больших держав, не отнесется с большей ответственностью к своей обороне и безопасности и согласится на вторые роли на международной арене", - передает ТАСС слова французского президента. 

Макрон подчеркнул, что многие страны стремятся вытеснить Евросоюз из игры, путем разобщения входящих в него стран. Однако сила Европы, по словам французского лидера, заключается в единстве.

"Наша подлинная сила заключается в нашем единстве. Но оно отнюдь не является синонимом единогласия или единообразия", - сказал он.

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