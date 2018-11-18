Трамп отказался слушать "мучительную запись" убийства журналиста Хашогги

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет слушать аудиозапись убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Президент США Дональд Трамп не хочет слушать аудиозапись убийства журналиста Джамаля Хашогги. Об этом он заявил в интервью Fox News.

"У нас есть аудиозапись. Я не хочу ее слушать. У меня нет причин ее слушать", - заявил он.

Американский лидер пояснил, что ему полностью передали содержание этой аудиозаписи, а сама она "ужасна" и "мучительна".

"У меня нет никаких причин ее слушать. Я спросил, стоит ли мне ее слушать, они ответили: "вам и правда не стоит". Причин нет - я знаю точно, что происходит на записи", - подчеркнул Трамп.

На уточняющий вопрос ведущего, что же именно происходит на записи, президент США заявил, что происходящее там было "жестоким, очень грязным и страшным".

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги пропал в Турции 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие правоохранители заявили об убийстве журналиста, сообщив, что аудиозапись с его смарт-часов все время передавалась на телефон Хашогги, который тот оставил своей невесте.