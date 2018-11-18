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Трамп на пять с плюсом оценил свою работу на посту президента

19:10
  • воскресенье
  • 18 ноября 2018

Дональд Трамп высоко оценил свою работу на посту президента США. Он поставил себе пять с плюсом за два года, проведенные в этой должности.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил свою работу на посту главы государства. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"Я бы поставил себе, я бы - послушайте, я не люблю это делать, но сделаю - я бы поставил себе пять с плюсом. Этого достаточно? Могу я оценить себя еще выше?" - сказал он, подводя итоги работы администрации за последние два года. 

Трамп подчеркнул, что проделал отличную работу: у США лучшая экономика за все годы, а если бы не работа администрации, Соединенные Штаты воевали бы с Северной Кореей.  

 

"Мы работаем очень хорошо", - заявил американский президент.

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