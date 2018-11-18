Собянин: "Москино" бесплатно покажет отечественные фильмы в честь Дня матери

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам пригласить своих мам в кино на День матери.

"Москино" в День матери бесплатно покажет популярные отечественные фильмы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Пригласите маму в кино. С 24 по 26 ноября "Москино" покажет популярные отечественные фильмы, посвященные Дню матери. "Родня", "Сережа", "Близнецы" и другие. Вход свободный", - написал он.

Акция пройдет с 24 по 26 ноября. В кинотеатрах будут показаны фильмы про матерей и жен из Синематеки "Москино".