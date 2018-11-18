Двое с пистолетом похитили телефоны на миллион рублей в центре Москвы

В центре Москвы двое неизвестных с пистолетом похитили из интернет-магазина 15 телефонов на общую сумму более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.

В Замоскворечье двое неизвестных с пистолетом совершили нападение на интернет-магазин и похитили 15 телефонов на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой ГУ МВД столицы.

В полицию обратился специалист кассовых операций интернет-магазина. Нападение произошло в помещении по адресу: улица Пятницкая, дом 6/1, строение 9. Полиция установила, что двое неизвестных с шарфами на лицах вошли в магазин и похитили 15 телефонов Samsung.

По данным полиции, материальный ущерб составил 1 миллион 69 тысяч 850 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".