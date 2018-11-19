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Пожар в ТЦ во Владивостоке тушили более 10 часов

08:10
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Крупный пожар тушили этой ночью во Владивостоке. В одном из спальных районов загорелся торговый комплекс. Возгорание произошло в половине второго ночи.

Во Владивостоке этой ночью загорелся торговый центр. Уже через несколько минут на место ЧП прибыли первые пожарные расчеты. Однако пламя быстро охватило территорию в 1600 квадратных метров, обвалилась кровля. Сильный дым окутал весь микрорайон.

Сейчас на месте работают специалисты газодымозащитной службы.  В районе ограничено движение. Спасатели продолжают разбор завалов.

Причины пожара устанавливают следователи - они работают на месте. Как сообщает "Газета.Ru", возгорание могло произойти из-за взрыва газового баллона. Известно, что этим летом торговый центр уже закрывали из-за нарушений правил пожарной безопасности.

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Пожар в ТЦ во Владивостоке
Пожар в ТЦ во Владивостоке
Пожар в ТЦ во Владивостоке
Пожар в ТЦ во Владивостоке
Пожар в ТЦ во Владивостоке
Пожар в ТЦ во Владивостоке
Пожар в ТЦ во Владивостоке
Пожар в ТЦ во Владивостоке
Пожар в ТЦ во Владивостоке
Пожар в ТЦ во Владивостоке
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