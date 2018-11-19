В жилых районах Дейр-эз-Зора восстановлено электроснабжение

В Дейр-эз-Зоре завершаются восстановительные работы в центре города, практически полностью разрушенном боевиками. Ремонтировать дороги, больницы, школы, водоснабжение и электросети помогают сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. Главное сейчас – подготовиться к зиме, ведь в город возвращается все больше беженцев.

Больные, в грязной одежде. Доведенные до отчаяния голодом, толкают друг друга. Старики, женщины, дети. Не ели уже несколько дней. Эти люди беженцы. Из приграничных с Ираком районов Сирии. В их поселках, которые занимали боевики, целых домов почти не осталось. Как и еды, воды, вещей. Что не разрушено, то разграблено.

Российские военные привезли беженцам продукты. В брошенном доме развернули медпункт. Люди уже давно забыли, что такое квалифицированная помощь. Потому к врачам тоже очередь. А на дороге в городок Сальхиях, где специально для беженцев открыли новый пункт пропуска, еще десятки машин. С женщинами и детьми.

"Население, естественно, испытывает необходимость в продовольствии, в первую очередь. Это первоочередная наша задача - оказывать населению гуманитарную помощь, которое возвращается с той стороны для возобновления мирной жизни", - рассказал официальный представитель ЦПВС Владислав Никонов.

Каждый день через этот пункт, спасаясь от лишений, на восточный берег Евфрата переходят сотни людей. За последние два месяца из восточных районов провинции из своих домов, которые периодически бомбит коалиция, и которые пока еще удерживают остатки боевиков, в окрестности Дейр-Эз-Зора перебрались более 20 тысяч человек. Здесь, конечно, тоже будет трудно, но, по крайней мере, тут уже спокойно и нет опасности оказаться под обстрелом.

Если на той стороне Евфрата ничего кроме голода, страха, разрушенных авиацией США и террористами, крестьянских домов, то в освобожденном Дейр-эз-Зоре уже год идут восстановительные работы. В кварталах, куда возвращаются беженцы, проводят электричество. Устанавливают новые силовые щиты. Меняют провода и трансформаторы.

Работы сегодня и у водопроводчиков хоть отбавляй. Пока город удерживали боевики, воды в домах почти не было. Вместе с электриками, водопроводчиками, строителями и работниками администрации в комиссию по восстановлению Дейр-эз-Зора вошли и офицеры Центра примирения.

У них сегодня каждый день патрулирование. Только не военное. А гуманитарное. Все, что необходимо, записывают. Доски, стекла, гвозди, шифер начнут привозить, когда эти кварталы полностью очистят от мусора, разберут завалы. А на улицах смогут развернуться тяжелые краны. Гуманитарные конвои теперь начнут привозить сирийцам не только российские продукты, но и стройматериалы.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.