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МИД Украины осудил нападение на канадского журналиста в Киеве

08:31
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко назвала недопустимым нападение на канадского фотографа Майкла Колборна.

В центре Киева радикалы избили канадского журналиста. Репортер Майкл Колборн был среди представителей СМИ, собиравшихся освещать марш в поддержку трансгендеров.

Акцию санкционировала мэрия, однако стремление следовать духу европейской толерантности не разделили местные националисты. Они сорвали шествие еще в самом начале. Канадскому журналисту разбили очки, у него порезано лицо. МИД Украины уже прокомментировал нападение на канадского фотографа, передает "Газета.Ru".

Пострадал также и корреспондент украинского издания. Майкл Колборн в своем "Твиттере" написал, что у Киева огромная проблема с крайними радикалами, и её не стоит приуменьшать.

Впрочем, другая выходка националистов осталась незамеченной европейскими СМИ. В Днепропетровске сторонники автокефалии штурмовали резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. Радикалы требовали, чтобы священнослужитель отказался поддерживать каноническую Украинскую православную церковь и присоединился к раскольникам.

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