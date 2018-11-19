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В России на 30% может подорожать колбаса

08:37
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

В России могут ввести акцизы на переработку красного мяса. В связи с этим, колбасные изделия могут подорожать на 30%. Документ уже одобрили в Минздраве.

На продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон – могут ввести акцизы. С таким предложением выступил экспертный совет при правительстве России, пишет газета "Известия".

В связи с этим колбасные изделия могут подорожать на 30%.

Минздрав уже одобрил документ. В ведомстве подчеркнули, что конкретные меры пока не принимаются.

Предложение о налоге, который составит около 160 рублей на килограмм продукта, представлено в отзыве совета на программу "Укрепление общественного здоровья", которая входит в национальный проект "Демография".

Авторы инициативы считают, что переработанные мясопродукты содержат большое количество канцерогенов. Также они повышают риск возникновения рака. Средства, вырученные от акцизов, они предложили направить на удешевление продуктов здорового питания.

Данная мера будет способствовать оздоровлению нации и поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни россиян.

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