В России создали гаджет для слепых

В России создали систему мультиканальной обработки информации СОМСИ. С ее помощью слепые люди смогут самостоятельно ориентироваться в пространстве.

Российские инженеры создали систему мультиканальной обработки информации СОМСИ. Она позволит слепым людям самостоятельно ориентироваться в пространстве, пишет газета "Известия".

Разработка представляет собой гаджет размером с небольшой плеер. Он анализирует окружающую обстановку по видео и звуку. В основе работы устройства лежат алгоритмы искусственного интеллекта.

Сначала СОМСИ получает изображения и звуки окружающей среды. После этого через интернет система передает их на вычислительную платформу, где нейросеть анализирует полученные данные и переводит их в голосовое сообщение, тактильную форму.

Также есть дополнительная функция, с помощью которой быстро идущий человек сможет получить информацию о местности на расстоянии нескольких десятков метров.

Гаджет способен определять дистанцию до вещей с помощью ультразвука, наподобие парковочных датчиков на автомобилях.

Кроме того, благодаря системе распознания звуковых сигналов, СОМСИ может помочь не только слепым, но и людям с нарушениями слуха.