ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России создали гаджет для слепых

08:47
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

В России создали систему мультиканальной обработки информации СОМСИ. С ее помощью слепые люди смогут самостоятельно ориентироваться в пространстве.

Российские инженеры создали систему мультиканальной обработки информации СОМСИ. Она позволит слепым людям самостоятельно ориентироваться в пространстве, пишет газета "Известия".

Разработка представляет собой гаджет размером с небольшой плеер. Он анализирует окружающую обстановку по видео и звуку. В основе работы устройства лежат алгоритмы искусственного интеллекта.

Сначала СОМСИ получает изображения и звуки окружающей среды. После этого через интернет система передает их на вычислительную платформу, где нейросеть анализирует полученные данные и переводит их в голосовое сообщение, тактильную форму.

Также есть дополнительная функция, с помощью которой быстро идущий человек сможет получить информацию о местности на расстоянии нескольких десятков метров.

Гаджет способен определять дистанцию до вещей с помощью ультразвука, наподобие парковочных датчиков на автомобилях.

Кроме того, благодаря системе распознания звуковых сигналов, СОМСИ может помочь не только слепым, но и людям с нарушениями слуха.

Главное сегодня
Гаджеты для людей с плохим зрением
Гаджеты для людей с плохим зрением
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение