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Компания РЖД показала фото нового плацкартного вагона

08:39
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

В Сети появились фотографии новых плацкартных вагонов. В них будут использовать модульные пространства, заградительные шторы, розетки и индивидуальное освещение.

Компания РЖД разработала концепт новых капсульных плацкартных вагонов, пишет РИА Новости.

Новые вагоны будут оснащены трансформерными конструкциями, которые можно формировать индивидуально для каждого пассажира. Каждое место оборудуют специальными шторами, при помощи которых можно будет отгородиться от других пассажиров. Вагоны оснастят розетками, USB-разъемами и индивидуальным освещением.  

В туалетах появятся гигиенические души, пеленальные столики, дозаторы мыла, фен для рук. В тамбурах установят вендинговые автоматы.

Реновация старых вагонов начнется в 2019 году.

"Основная идея при разработке новых модульных вагонов - это создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира", - отметили в РЖД.

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Концепт новых плацкартных вагонов РЖД с модульными пространствами
Концепт новых плацкартных вагонов РЖД с модульными пространствами
Концепт новых плацкартных вагонов РЖД с модульными пространствами
Концепт новых плацкартных вагонов РЖД с модульными пространствами
Концепт новых плацкартных вагонов РЖД с модульными пространствами
Концепт новых плацкартных вагонов РЖД с модульными пространствами
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