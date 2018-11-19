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Депутат Рады сравнил обещания Киева с аферами Базилио и Алисы

09:14
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

На Украине в сельском хозяйстве, бизнесе, промышленности наблюдается катастрофа. Виноваты в этом "дураки", которые проворачивают аферы как кот Базилио и лиса Алиса, а население все это терпит.

"Дураки" в лице украинских властей привели к катастрофическому положению на Украине, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

"У вас ничего не растет, у дураков. У вас вообще ничего не растет: сельское хозяйство - катастрофа, тяжелая промышленность - катастрофа, средний и малый бизнес - катастрофа, топливно -энергетический комплекс - катастрофа. Скажите мне, пожалуйста, где наши прорывы? Что мы строим?", - цитирует его РИА Новости.

По словам политика, обещания украинских властей похожи на аферы кота Базилио и лисы Алисы из книги "Золотой ключик, или приключения Буратино". У Киева нет четкого плана по развитию страны, поэтому она сталкивается с серьезными трудностями.

Рабинович добавил, что у Украины есть большой потенциал, так как любая другая страна в подобной ситуации "давно бы уже лопнула".

"А мы с вами, видите, смотрим, еще и терпим это как", - заключил он.

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