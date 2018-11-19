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В Москве мужчина прыгнул в реку после неудачного ограбления школьницы

09:38
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Уголовное дело возбуждено по факту нападения мужчины на школьницу в Таганском районе Москвы. Злоумышленник попытался отобрать у девочки телефон и деньги, но ему это не удалось. После этого он попытался скрыться, прыгнув в Москву-реку. Тем не менее, его оттуда извлекли сотрудники полиции.

В Москве в Саринском проезде мужчина напал на девушку и попытался ее ограбить. Однако он не смог отобрать у нее деньги и мобильный телефон. После этого он попытался скрыться и прыгнул в Москву-реку на Краснохолмской набережной.

Инцидент произошел 17 ноября, передает Агентство "Москва". В ночь на 18 ноября в полицию обратилась женщина 1947 года рождения, которая заявила, что в Таганском районе неизвестный напал на ее внучку 2001 года рождения. Она оказалась ученицей 11 класса.

Нападение совершил безработный мужчина 1978 года рождения. Он был извлечен из воды оперативниками. При попытке ограбления он дважды ударил потерпевшую по голове.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. С задержанным работают следователи.

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