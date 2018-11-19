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С 1 января увеличится пособие по уходу за ребенком

09:45
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

С 1 января 2019 года максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 24 тысяч рублей до 26 тысяч рублей. Размер пособия по беременности и родам вырастет до 52 тысяч рублей.

С 1 января 2019 года в России будет увеличен размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщили ТАСС в Федеральном фонде социального страхования (ФСС).

Максимальный размер ежемесячного пособия вырастет с 24 тысяч рублей до 26 тысяч рублей. Минимальный – с 4,4 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей. Для расчета берется заработная плата за два предшествующих года, но не выше предельной базы.

Минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года составит 51 919 рублей. Максимальный - более 301 тысячи рублей. Если у застрахованного лица заработок отсутствовал, либо был очень маленький, то указанное пособие будет исчисляться из минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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