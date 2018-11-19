Песков сообщил о скорой большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в декабре. Послание Федеральному Собранию, по его словам, скорее всего, будет проведено в следующем году.

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в декабре. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Пресс-конференция будет в декабре традиционная. Формат сохранится", - сказал он.

Также, по словам Пескова, президент обратится к Федеральному Собранию, вероятнее всего, в 2019 году. Конкретных сроков по проведению послания пока нет, но они будут вскоре определены.

"Нет никакого стандарта: то ли проводить его именно до нового года, оно может состояться и позже. Я бы сказал, что скорее всего оно состоится уже в следующем году", - сказал Песков.