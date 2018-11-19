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Роскомнадзор не обнаружил нарушений в работе столичных МФЦ

09:37
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

Роскомнадзор не выявил фактов несоблюдения МФЦ закона о персональных данных. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте надзорного ведомства.

В Роскомнадзоре сообщили, что программное обеспечение компьютеров общего доступа МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг не предполагает создание резервных копий и папок с сохраненными документами. Об этом говорится на сайте ведомства.

"По состоянию на сегодняшний день подтверждений несоблюдения МФЦ требований закона о персональных данных нет, фактов предоставления доступа неограниченному кругу лиц к паспортным данным пользователей услуг МФЦ не установлено. Программное обеспечение компьютеров общего доступа МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг не предполагает создание резервных копий и папок с сохраненными документами", - подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Ранее в СМИ были опубликованы материалы о якобы имевших место фактах ненадлежащего хранения некоторых персональных данных клиентов на установленных в центрах госуслуг компьютерах с общим доступом.

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