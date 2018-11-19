Минобороны опубликовало уникальные документы ко Дню ракетных войск

В понедельник в России отмечают День ракетных войск и артиллерии. Дата празднования была выбрана неслучайно. В этот знаменательный день в ноябре 1942-го года советские войска начали масштабное контрнаступление под Сталинградом. Артиллеристы Красной армии внесли неоценимый вклад. В преддверии Дня ракетных войск наше Минобороны опубликовало уникальные архивные документы о подвигах героев.

Боевое крещение артиллеристы в нашей стране проходили многократно – с конца века 1917-го. А 1942-м году заявили о себе на весь мир. В этот день 76 лет назад красноармейский "бог войны" нанес сокрушительный огневой удар по немецко-фашистским войскам и, по сути, перевернул ход Сталинградской битвы, передает "ТВ Центр".

Тогда наши солдаты перешли в контрнаступление. Противник был окружен и разгромлен. Вскоре приказом заместителя наркома Обороны Василевского дата 19 ноября объявлена праздником "Дня артиллерии". Этот документ – в подборке свежерассекреченных военным ведомством России. Другие опубликованные рапорты описывают ход боевых действий и применение вооружения. В частности, приема "огневой вал" и новинки БМ-13, более известной как установка "Катюша".

"Боевое применение "РС" показало, что они являются могущественным средством подавления живой силы противника, создания морального воздействия на противника и поднятия морального состояния своих войск", - рассказали в Минобороны.

В документах описывается героизм солдат и офицеров. Так, командир пяти установок "Катюши" капитан Иван Флеров дал первый залп по врагу в районе Орши, но израсходовав боекомплект, попал в окружение, и принял решение подорвать машины. За подвиг Флёров посмертно удостоен Ордена Отечественной войны I степени. А это уже наградные документы на Петра Тодоровского – будущего прославленного режиссера, снявшего "Военно-полевой роман" и "Анкор, еще Анкор!". Командир минометного взвода участвовал в освобождении Варшавы и брал Берлин. Был ранен и контужен.

Наследники славных военных традиций артиллеристы и ракетчики изо дня в день продолжают оттачивать мастерство. Новыми визитными карточками стали залпы реактивных систем "Град" и "Ураган", а также запуски ракетного комплекса "Точка У". Ну а на полигоне в Ростовской области по легенде была обнаружена колонна бронетехники противника.

Расчеты гаубиц "Мста-Б" с расстояния 12 километров уничтожили условного неприятеля. В маневрах были задействованы более 300 военнослужащих и 40 единиц техники. В честь праздника 19 ноября во многих воинских частях пройдут парады и марши, а вечером по устоявшейся традиции в городах прогремят артиллерийские салюты.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".