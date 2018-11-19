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ВМС Аргентины опубликовали фото затонувшей подлодки San Juan

10:23
  • понедельник
  • 19 ноября 2018

В Аргентине опубликовали первые фотографии подводной лодки San Juan, которая пропала год назад. На кадрах видны корпус подлодки, движущий винт и носовая часть.

Военно-морские силы (ВМС) Аргентины опубликовали фотографии затонувшей года назад подлодки "Сан-Хуан", об этом сообщается в аккаунте в Twitter ВМС страны.

На снимках видны корпус подлодки, движущий винт и носовая часть, передает "Газета.Ru".

Министр обороны Аргентины Оскар Агуад считает, что поднимать субмарину с морского дна бессмысленно. У страны нет ни денег, ни технологий.

"Это мое личное мнение, но потратить четыре миллиарда долларов в то время, как уровень бедности в Аргентине составляет 30%, безрассудно", - цитирует его ТАСС.

Подлодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Поиски субмарины вели представители более 10 стран, в том числе и России. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но лодку продолжили искать.

В сентябре 2018 к поиску приступила частная американская компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины. Подлодку обнаружили ночью 17 ноября. По данным Минобороны, на борту лодки произошел взрыв.

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